Томск, , 12:01 — REGNUM Жители Томской области собрали и отправили жителям Донбасса десять колонн грузовиков с гуманитарной помощью или более 300 тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Гуманитарная помощь из Томской области для жителей Донбасса Телеграмм-канал Владимира Мазура

По словам губернатора Владимира Мазура, в сборе помощи принимали участие предприятия разных отраслей экономики, научные центры и общественные объединения. В состав помощи входили продукты питания, медикаменты и стройматериалы.

Он добавил, что на сегодня перед страной стоит задача поддержать российских военнослужащих.

«Минобороны обеспечивает военнослужащих всем необходимым. Но в армии, в полевых условиях лишнего не бывает, и все, кто служил, это знает. Мы помогаем нашим ребятам обустраивать быт и в учебных центрах, и в частях постоянной дислокации», — отметил он.

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