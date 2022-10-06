Канберра, , 12:03 — REGNUM 6 октября министр финансов Австралии Кэти Галлахер объявила о том, что трудоустроенным лицам, получающим заработную плату из бюджета страны, повысят денежное вознаграждение за труд. Об этом написала газета The Guardian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Под данную категорию лиц, объясняют журналисты, подпадают все государственные служащие и сотрудники бюджетных организаций. Из заработная плата возрастет на 3%.

Однако, отмечают журналисты, такая величина все же означает снижение заработной платы в реальном выражении на фоне высокой инфляции в Австралии. Летом и в начале осени по всей стране проходили забастовки с требованием поднять зарплаты до уровня, соответствующего инфляции.