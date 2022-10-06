Канберра, 6 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. 6 октября министр финансов Австралии Кэти Галлахер объявила о том, что трудоустроенным лицам, получающим заработную плату из бюджета страны, повысят денежное вознаграждение за труд. Об этом написала газета TheGuardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Под данную категорию лиц, объясняют журналисты, подпадают все государственные служащие и сотрудники бюджетных организаций. Из заработная плата возрастет на 3%.

Однако, отмечают журналисты, такая величина все же означает снижение заработной платы в реальном выражении на фоне высокой инфляции в Австралии. Летом и в начале осени по всей стране проходили забастовки с требованием поднять зарплаты до уровня, соответствующего инфляции.