Екатеринбург, 6 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На улучшение экологии в Свердловской области до 2027 года потратят более 9 млрд рублей. Решение о выделении средств из регионального бюджета принято 6 октября на заседании правительства Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

Александр Комаров ИА REGNUM Водоём

Отмечается, что в течение пяти лет 4,3 млрд рублей направят на охрану лесов и выращивание посадочного материала. Ещё 1,4 млрд рублей потратят на развитие водохозяйственного комплекса, в том числе на капитальный ремонт гидросооружений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжаются работы по очистке Черноисточинского водохранилища и рекультивации мусорного полигона в Екатеринбурге.