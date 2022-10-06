Москва, , 12:00 — REGNUM Луганская и Донецкая Народная Республики, Запорожская и Херсонская области до следующей федеральной кампании избрания депутатов Госдумы фактически не будут иметь своих представителей, которые могли бы на площадке Госдумы выражать интересы интересен граждан, проживающих на этих территория. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Генсовета партии в Москве в четверг, 6 октября.

Государственная дума РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

«В соответствии с Федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы» мы можем эту ситуацию исправить, рекомендовав фракции партии в Государственной Думе определить из состава уже избранных по спискам депутатов тех, кто будет заниматься этой важной работой», — сказал он.

Фракции «Единая Россия» было рекомендовано определить следующих депутатов: в ДНР — Зураба Макиева, в ЛНР — Виктора Водолацкого, в Запорожской области — Артёма Бичаева, в Херсонской области — Игоря Кастюкевича.