Москва, 6 октября 2022, 12:00 — REGNUM Луганская и Донецкая Народная Республики, Запорожская и Херсонская области до следующей федеральной кампании избрания депутатов Госдумы фактически не будут иметь своих представителей, которые могли бы на площадке Госдумы выражать интересы интересен граждан, проживающих на этих территория. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Генсовета партии в Москве в четверг, 6 октября.
Фракции «Единая Россия» было рекомендовано определить следующих депутатов: в ДНР — Зураба Макиева, в ЛНР — Виктора Водолацкого, в Запорожской области — Артёма Бичаева, в Херсонской области — Игоря Кастюкевича.