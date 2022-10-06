Астана, , 12:00 — REGNUM Довольно жёстким был разговор с послом России в Астане в МИД Казахстана по поводу заявления официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о ситуации вокруг киевского посла в республике. Об этом 6 октября сообщили в казахском МИД.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посол был вызван в МИД на серьёзный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жёсткий», — приводит слова представителя МИД Казахстана РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кроме правящей партии Казахстана «Аманат», действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты Демократическая партия «Ак жол» и Народная партия.