Сеул, 6 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал улучшить благосостояние и защитить права ветеранов Корейской войны (1950–1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное обещание южнокорейский лидер дал 6 октября в ходе церемонии по случаю 70-летия основании Корейской ассоциации ветеранов, созданной в 1952 году.

Известно, что церемония прошла за два дня до Дня ветеранов, который отмечается в стране 8 октября.

«Корейская ассоциация ветеранов была бастионом национальной безопасности на протяжении последних 70 лет, — сказал Юн в своем выступлении. — Правительство будет активно работать над улучшением благосостояния, прав и интересов ветеранов, посвятивших себя борьбе за национальную безопасность».

В своей речи Юн Сок Ёль также упомянул о «растущих ядерных и ракетных провокациях и угрозах» со стороны КНДР, а также угрозе свободе и правам человека во всем мире, которую создает страна, «стремящаяся в одностороннем порядке изменить статус-кво».