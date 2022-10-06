Джакарта, 6 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Рецессия надвигается на мир, усиливаются проблемы бедности и неравенства, растёт инфляция. Об этом генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в своём обращении к спикерам парламентов «Большой двадцатки», встреча которых проходит в Джакарте.

Palácio do Planalto Антониу Гутерреш

Генсек ООН заявил, что на кризисные явления необходимо дать ответ, обеспечить устойчивое восстановление. Он предложил ряд мер, в том числе сокращение выбросов парникового газа и поиск альтернативных видов топлива.

«Нам предстоит преодолеть крутой подъём. Вместо восстановления надвигается рецессия. Мы сталкиваемся с серьёзными вызовами: растущая инфляция, огромные долги, увеличивающееся неравенство, углубляющаяся бедность, бушующие конфликты и горящая в пожарах планета», — сказал Гутерреш.

В мире нужно изменить «баланс сил и ресурсов», добавил он.

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