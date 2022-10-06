Мелитополь, 6 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ запрашивали у бывшего гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова информацию о технических возможностях станции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Сотрудники киевской спецслужбы пытались выяснить, сможет ли выдержать Запорожская АЭС затопление, рассказал Рогов.

Ранее экс-директора ЗАЭС Игоря Мурашова выдворили за пределы России за связи с разведкой киевского режима.