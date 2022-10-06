Москва, , 11:58 — REGNUM Деиндустриализация в Германии происходит уже в нынешние дни. Об этом в разговоре с RT заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Нищий. Германия

«В Германии уже сейчас деиндустриализация. Ряд компаний снизил выработку продукции. Часть компаний говорит о возможности отъезда в другие регионы, прежде всего в США, в перспективе будет отъезд в Китай и в Турцию», — сказал Митрахович.

По его словам, необходимо понять, повлияет ли «деиндустриализация на политический курс Германии».

Специалист не исключил, что «по итогам зимы уровень кризиса будет более масштабным в Германии и создаст устойчивый социально-политический запрос на нормализацию отношений с Россией».