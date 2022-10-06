Москва, 6 октября 2022, 11:58 — REGNUM Деиндустриализация в Германии происходит уже в нынешние дни. Об этом в разговоре с RT заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Нищий. Германия
Нищий. Германия

«В Германии уже сейчас деиндустриализация. Ряд компаний снизил выработку продукции. Часть компаний говорит о возможности отъезда в другие регионы, прежде всего в США, в перспективе будет отъезд в Китай и в Турцию», — сказал Митрахович.

По его словам, необходимо понять, повлияет ли «деиндустриализация на политический курс Германии».

Специалист не исключил, что «по итогам зимы уровень кризиса будет более масштабным в Германии и создаст устойчивый социально-политический запрос на нормализацию отношений с Россией».