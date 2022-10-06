Нальчик, 6 октября 2022, 11:58 — REGNUM Учителя Кабардино-Балкарии станут зарабатывать больше. Новую систему оплаты труда разрабатывает правительства региона. По плану после её внедрения минимальный оклад педагога вырастет на 40%, составив 12 500 рублей, сообщил глава республики Казбек Коков.
По словам Кокова, для увеличения расходов на образование в 2023 году в бюджете предусмотрено около 5 млрд рублей, что на 500 млн больше, чем в текущем году.
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