Нальчик, , 11:58 — REGNUM Учителя Кабардино-Балкарии станут зарабатывать больше. Новую систему оплаты труда разрабатывает правительства региона. По плану после её внедрения минимальный оклад педагога вырастет на 40%, составив 12 500 рублей, сообщил глава республики Казбек Коков.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти меры позволят нам в четвертом квартале этого года выйти на средний уровень заработной платы порядка 31 тысячи рублей. В следующем году также продолжим эту работу», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Кокова, для увеличения расходов на образование в 2023 году в бюджете предусмотрено около 5 млрд рублей, что на 500 млн больше, чем в текущем году.

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