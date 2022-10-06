Канберра, , 12:02 — REGNUM Сегодня, 6 октября, федеральное правительство Австралии под контролем лейбористов объявило, что все же проведет третий этап снижения налогов в стране. В этой связи лидер Зеленых Адам Бандт призвал власти этого не делать, пишет газета The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

«Мы находимся на пороге важного момента, когда правительство вводит 3-й этап снижения налогов. В правительстве нарастают волнения по поводу финансирования массовых сокращений налогов для богатых. Поддерживайте давление. Это может быть первый раз за десятилетия, когда победила кампания по прекращению несправедливого снижения налогов», — написал Бандт на странице в соцсети.

Напомним, что представители правительства Австралии под руководством премьер-министра Энтони Альбаниза в последнее время начали делать заявления, давая понять, что в октябрьском бюджете могут быть предусмотрены меры по отмене снижения налогов. Однако 6 октября в своем выступлении в парламенте казначей Австралии объявил, что лейбористы не хотят, но все же осуществят запланированные до их прихода к власти реформы.

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