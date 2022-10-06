Канберра, 6 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, федеральное правительство Австралии под контролем лейбористов объявило, что все же проведет третий этап снижения налогов в стране. В этой связи лидер Зеленых Адам Бандт призвал власти этого не делать, пишет газета TheGuardian.

JJ Harrison
Парламент Австралии. Канберра

«Мы находимся на пороге важного момента, когда правительство вводит 3-й этап снижения налогов. В правительстве нарастают волнения по поводу финансирования массовых сокращений налогов для богатых. Поддерживайте давление. Это может быть первый раз за десятилетия, когда победила кампания по прекращению несправедливого снижения налогов», написал Бандт на странице в соцсети.

Напомним, что представители правительства Австралии под руководством премьер-министра Энтони Альбаниза в последнее время начали делать заявления, давая понять, что в октябрьском бюджете могут быть предусмотрены меры по отмене снижения налогов. Однако 6 октября в своем выступлении в парламенте казначей Австралии объявил, что лейбористы не хотят, но все же осуществят запланированные до их прихода к власти реформы.