Канберра, 6 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. 6 октября Австралия получила поддержку в своем стремлении к влиянию в международных организациях: ее кандидат был переизбран в управляющий совет органа ООН, устанавливающего телекоммуникационные стандарты в мире. Об этом написала газета The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

«Читатели могут вспомнить, что бывший премьер-министр Скотт Моррисон однажды высмеял «негативный глобализм» и «безответственную интернационалистскую бюрократию» в своей речи в Сиднее в 2019 году, когда Дональд Трамп еще был президентом США», — напомнили журналисты.

Но обе главные партии в Австралии вскоре увидели выгоду в продвижении австралийских кандидатов в международные организации после возникновения проблем, вызванных пандемией и обострением конкуренции между США и Китаем.

Стремление Австралии сохранить свое место за столом Международного союза электросвязи (МСЭ), который устанавливает мировые стандарты, было одним из первых вопросов, о которых новый министр связи Мишель Роуленд была проинформирована сразу после выборов.