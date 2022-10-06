Москва, , 11:56 — REGNUM Киевский режим является инструментом США и остального Запада, который хочет уничтожить Россию. Об этом сегодня, 6 октября, заявил председатель «Единой России» и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев (сс) Официальное интернет-представительство президента России

По его мнению, киевский режим является техническим инструментом, а жители территории б. УССР — расходный материал на выбранном Западом театре военных действий.

«Россия сражается не с киевским режимом как таковым, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, в том числе европейских », — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит освобождать территории бывш. УССР, всё ещё занятые неонацистами, заявил председатель «Единой России» и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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