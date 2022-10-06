Москва, 6 октября 2022, 11:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к скорейшей модернизации городского электротранспорта в России, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

«Потому что если мы будем при таком износе выпускать по 200 единиц техники, мы никогда не выйдем на норматив. Если брать средний износ техники даже 10 лет, я уже не говорю о пяти годах», — сказал Володин.

Он выступает против бесконечного продления сроков эксплуатации трамваев и троллейбусов.

«Понятно, что можно продлевать до бесконечности возможности использования транспорта. И сегодня на линии ходят 20-летние трамваи не от хорошей жизни. Но их, по-хорошему, надо списывать, также как и троллейбусы», — заявил спикер Госдумы.

За прошедшие 30 лет количество подвижного состава — трамваем и троллейбусов — уменьшилось почти в два раза. Если говорить о троллейбусах, их осталось 7910. При этом средний возраст у троллейбусов 14 лет. Если говорить о трамваях, их осталось 7428, средний возраст — 20 лет, напомнил Володин.

В целом, по его мнению, вопрос обновления парка необходимо решить в течение трех-пяти лет.

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