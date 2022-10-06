Москва, , 11:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к скорейшей модернизации городского электротранспорта в России, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Потому что если мы будем при таком износе выпускать по 200 единиц техники, мы никогда не выйдем на норматив. Если брать средний износ техники даже 10 лет, я уже не говорю о пяти годах», — сказал Володин.

Он выступает против бесконечного продления сроков эксплуатации трамваев и троллейбусов.

«Понятно, что можно продлевать до бесконечности возможности использования транспорта. И сегодня на линии ходят 20-летние трамваи не от хорошей жизни. Но их, по-хорошему, надо списывать, также как и троллейбусы», — заявил спикер Госдумы.

За прошедшие 30 лет количество подвижного состава — трамваем и троллейбусов — уменьшилось почти в два раза. Если говорить о троллейбусах, их осталось 7910. При этом средний возраст у троллейбусов 14 лет. Если говорить о трамваях, их осталось 7428, средний возраст — 20 лет, напомнил Володин.

В целом, по его мнению, вопрос обновления парка необходимо решить в течение трех-пяти лет.

Читайте также: Минтранс РФ предлагает помогать регионам в закупке электротранспорта