Калуга, 6 октября 2022, 11:56 — REGNUM На заводе ООО «Континентал Калуга» произошло массовое пищевом отравление работников. Обстоятельства и причины происшествия выясняются с участием ответственных департаментов завода и Роспотребнадзора. Обеды на завод поставляет крупнейшее калужское предприятие общественного питания, сообщает 6 октября корреспондент ИА REGNUM.
По данному поводу заявление сделали в министерстве здравоохранения Калужской области.
Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области, надзорное ведомство начало проверку информации о пищевом отравлении рабочих на заводе «Континенталь» и на стройке корпуса МГТУ им. Баумана.
Напомним, калужский завод немецкой компании Continental занимается производством автопокрышек для легковых и грузовых автомобилей известных мировых брендов Continental, Gislaved и Matador.
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