Канберра, , 11:58 — REGNUM 6 октября Саймон Бирмингем, теневой министр иностранных дел Австралии, вышел в эфире радиостанции ABC перед встречей между премьер-министром страны Энтони Альбанизой и его коллегой с Соломоновых Островов Манассией Согаваре.

Флаг Соломоновых Островов

«Я рад, что он приезжает в Австралию. Этот визит обсуждался пару раз», — сказал теневой министр.

«Эта встреча —положительный знак?» — спрашивают журналисты.

«Любое общение позитивно», — ответил Бирмингем.

Однако политик заметил, что разочарован тем, что Соломоновы Острова решили отложить свои выборы. Ранее премьер-министр Австралии Альбаниз предлагал Хониаре помочь финансово, чтобы выборы состоялись. В ответ его обвинили в попытке вмешаться во внутренние процессы на Соломоновых Островах.