Вашингтон, 6 октября 2022, 11:53 — REGNUM Германия и Франция «могли бы сделать больше» в плане поставок вооружения киевскому режиму, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Politico.
По его словам, будучи европейцем, он находится «в замешательстве по поводу того, что назвал бы очень скромным европейским вкладом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставки дальнобойного оружия Киеву со стороны США вызовут адекватную ответную реакцию со стороны России.
Читайте также: Москва предостерегла Вашингтон от поставок дальнобойного оружия Киеву