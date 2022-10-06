Вашингтон, 6 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Германия и Франция «могли бы сделать больше» в плане поставок вооружения киевскому режиму, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

По его словам, будучи европейцем, он находится «в замешательстве по поводу того, что назвал бы очень скромным европейским вкладом».

«Хотя я должен признать, что он (вклад) в последние месяцы увеличился, немцы могли бы сделать больше. Они должны поставить (киевскому режиму) танки Leopard, а Франция — больше (самоходных гаубиц) Caesar… я надеюсь, что обе страны активизируют свои усилия», — заявил Расмуссен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставки дальнобойного оружия Киеву со стороны США вызовут адекватную ответную реакцию со стороны России.

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