Шумерля, Чувашия, , 12:34 — REGNUM В городе Шумерля после жалоб на протекающую крышу закрыли МБДОУ «Детский сад №19 «Родничок». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Капитальный ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установлено, что в нарушение требований в одной из групп детского сада на потолках и стенах имелись следы протеканий, а также признаки поражения грибком. Крыша учреждения на момент осмотра протекала, а дождевая вода собиралась сотрудниками детсада в расставленные на полу емкости. От потолка и стен в прихожей отслаивалась краска.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей»).

В адрес учреждения внесено представление с требованиями провести ремонтные работы. После вмешательства прокуратуры воспитанников группы перевели в другие помещения детсада.

С 5 октября дошкольное учреждение закрыли на капитальный ремонт. Детям с учетом мнения родителей предоставили места в других дошкольных учреждениях города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольском районе Чувашии после вмешательства прокуратуры отменили приказ о сокращении штата в одном из детских садов. Причиной стало нарушение трудовых прав сотрудников и дискриминация работников.

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