Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Все цели по защите граждан РФ, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным, будут достигнуты. Об этом 6 октября заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на открытии Международной межпартийной конференции «Экологическая политика и устойчивое развитие», которая проходит на Сахалине, его слова приводит пресс-служба партии.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты», — сказал он.

Также Медведев подчеркнул, что республики Донбасса и освобождённые территории б. УССР теперь, несмотря на происки врагов и их марионеток из Киева, стали регионами России.

«Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что с вопросами экологии так или иначе связана международная безопасность, однако изменение климата не определяет первопричины бедности, роста социальной напряженности и падения уровня жизни