Москва, 6 октября 2022, 11:52 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил кандидатуры на должности секретарей региональных отделений «Единой России» в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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ИА REGNUM

На должность секретаря Донецкого регионального отделения партии секретарь Генсовета рекомендовал кандидатуру Главы республики Дениса Пушилина. На должность секретаря Луганского регионального отделения «Единой России» — председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко.

На должность секретаря Запорожского регионального отделения партии — главу ВГА Мелитополя Галину Данильченко. На должность секретаря Херсонского регионального отделения— заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатора гуманитарной миссии партии в регионе Игоря Кастюкевича.

«Также мы должны создать оргкомитеты для решения оперативных вопросов, возникающих при образовании региональных отделений», — отметил Андрей Турчак.

Секретарям соответствующих региональных отделений предлагается поручить сформировать персональные составы организационных комитетов, после чего представить их для утверждения Президиуму Генсовета не позднее 12 октября.

Президиум Генсовета в свою очередь определит количественный состав региональных политических советов и их президиумов.