Москва, 6 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Еврокомиссия посредством выделения 13 млн евро на развитие инфраструктуры Западных Балкан стремится усилить позиции в непростом для себя регионе. Об этом заявил RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Балканы

«Речь идёт о том, что ЕС точечно усиливает свои позиции в непростом для себя регионе. Здесь далеко не все разделяют антироссийские настроения», — сказал Шаповалов.

По его словам, в рамках состоявшихся в Боснии выборов усиление получили «позиции тех сил… которые выступают за нормализацию отношений с Россией и сближение с Россией».

Шаповалов отметил, что указанные средства Еврокомиссии «пойдут на цели, направленные на борьбу с так называемым российским влиянием, направленные на поддержку антироссийских нарративов, поддержку тех сил, которые борются с Россией».