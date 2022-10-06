Эль-Камышлы, Сирия, , 11:57 — REGNUM Подразделения оккупационного контингента армии США в Сирии провели военную операцию на территориях страны, находящихся под контролем правительственных войск. Об этом сообщает Al-Hadath.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

По последним данным, в ночь с 5 на 6 октября вертолёты ВВС США высадили десант в селе Мулюк Сараи, в 17 км южнее города Камышлы.

Журналисты отмечают, что военные вошли в дом одного из местных жителей и убили его. Также сообщается об аресте как минимум двух местных семей.

Предположительно, военные США задержали местного активиста сирийского про-правительственного ополчения.

Ранее военные США не проводили военные операции на территориях страны, которые находятся под контролем правительства Сирии.