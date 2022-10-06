Москва, , 11:51 — REGNUM Для наращивания объемов производства троллейбусов и трамваев в России промышленности нужны заказы, а регионам страны деньги на эти заказы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Троллейбус Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на сегодняшний день промышленность может выпускать в год до 700 трамваев и до 1 тысячи троллейбусов.

«При первой же возможности надо рассматривать вариант увеличения финансирования и помогать регионам закупать электротранспорт, который является экологически чистым, дешевым транспортным средством», — сказал Савельев.

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