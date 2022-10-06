Москва, 6 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Для наращивания объемов производства троллейбусов и трамваев в России промышленности нужны заказы, а регионам страны деньги на эти заказы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

По его словам, на сегодняшний день промышленность может выпускать в год до 700 трамваев и до 1 тысячи троллейбусов.

«При первой же возможности надо рассматривать вариант увеличения финансирования и помогать регионам закупать электротранспорт, который является экологически чистым, дешевым транспортным средством», — сказал Савельев.