Донецк, , 11:50 — REGNUM Приходу новых операторов сотовой связи в Донецкой Народной Республике будут рады. Когда это случится, пока неизвестно, заявил 6 октября премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Донецк Никита Третьяков © ИА REGNUM

В настоящее время на территории республики работает только сотовый оператор «Феникс». Это государственное предприятие, у которого насчитывается более 1500 станций, отметил премьер.

«Что касается российских операторов, то мы за конкуренцию. Чем больше сотовых операторов, тем ниже стоимость абонентской платы, так что мы её приветствуем. Но пока конкретных сроков нет», — сказал Хоценко в интервью РИА Новости.

Он добавил, что базовые станции «Феникса» есть в Херсоне и Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР также ждут прихода крупных российских торговых сетей.

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