Канберра, , 12:23 — REGNUM Премьер-министр Соломоновых Островов Манассия Согаваре, выступая на пресс-конференции в столице Австралии, подтвердил свое обещание не допускать использования своей страны для размещения иностранных военных баз. Об этом 6 октября написала газета The Guardian.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

Журналисты пишут, что такое заявление преследует цель ослабить напряженность в отношениях с Австралией из-за соглашения Хониары о безопасности с Китаем.

В начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом Согаваре подчеркнул свою позицию о том, что Соломоновы Острова проводят свою внешнюю политику по принципу, «друг для всех, враг ни для кого».

»И в этом отношении Соломоновы Острова не сделают ничего, премьер-министр, что подорвет нашу национальную безопасность и поставит под угрозу безопасность любой или всех [тихоокеанских] стран. Премьер-министр, я еще раз повторяю, что Соломоновы Острова никогда не будут использоваться для иностранных военных объектов или учреждений иностранных государств, потому что это не будет в интересах Соломоновых Островов», — заверил Согаваре.

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