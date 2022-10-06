Баку, , 11:50 — REGNUM Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель начали переговоры в Праге. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Ильхам Алиев и президент Европейского Совета Шарль Мишель. President.az

«6 октября началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алиев прибыл в Прагу по приглашению Мишеля премьер-министра Чехии Петра Фиалы. Президент Азербайджана примет участие в саммите «Европейское политическое сообщество».

Напомним, в Прагу также отправился премьер-министр Армении Никол Пашинян. У него запланированы переговоры по мирному процессу с Алиевым, а также встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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