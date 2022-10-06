Москва, 6 октября 2022, 11:50 — REGNUM Целью США является уничтожение России и ослабление ряда других стран, в том числе европейских. Об этом заявил 6 октября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
На генсовете партии «Единая Россия», председателем которой он является, Медведев обозначил глобальные цели США.
«При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с [киевской хунтой] как таковой. Цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, кстати сказать, в том числе европейских», — сказал Медведев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах США уничтожить Россию и сделать территорию сырьевым придатком заявили в министерстве обороны Белоруссии.