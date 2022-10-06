Москва, , 11:50 — REGNUM Целью США является уничтожение России и ослабление ряда других стран, в том числе европейских. Об этом заявил 6 октября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

На генсовете партии «Единая Россия», председателем которой он является, Медведев обозначил глобальные цели США.

«При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с [киевской хунтой] как таковой. Цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, кстати сказать, в том числе европейских», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах США уничтожить Россию и сделать территорию сырьевым придатком заявили в министерстве обороны Белоруссии.