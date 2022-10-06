Кабул, 6 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Министерство транспорта и авиации правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило об увеличении количества рейсов иностранных компаний в аэропорты Афганистана. Об этом сообщает агентство «Тасним».

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Официальный представитель министерства транспорта и авиации Имамуддин Ахмади заявил, что в аэропортах Афганистана для иностранных авиакомпаний созданы все условия.

«Недавно были возобновлены полёты из Афганистана в некоторые страны, которые ранее были приостановлены», — уточнил он.

По его словам, также увеличилось количество рейсов в Катар, Москву, ОАЭ и Китай, в ближайшем будущем откроется рейс в Урумчи.

Министерство транспорта и авиации продолжает предпринимать усилия по увеличению количества транзитных полётов иностранных авиакомпаний через воздушное пространство Афганистана.

Ахмади также сказал, что для иностранных авиакомпаний в аэропортах Афганистана созданы условия, и услуги предоставляются на основе международных стандартов.

Согласно заявлениям министерства транспорта и авиации, ежедневно через воздушное пространство Афганистана осуществляется от 50 до 100 рейсов, что оказало значительное влияние на увеличение доходов этого министерства.