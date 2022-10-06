Барнаул, 6 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. УФСБ России по Алтайскому краю 6 октября известило о задержании в Барнауле местного жителя с крупной партией синтетических наркотиков. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе веломства, предварительно установлено, что молодой человек для заработка устроился курьером в один из незаконных интернет-магазинов, специализирующихся на обороте наркотических средств.

Https://31.мвд.рф/ Задержание наркокурьера

Первым его заданием стал крупный объём наркотических средств, который после получения он должен был расфасовать на более мелкие партии и распространить на территории г. Барнаула через тайниковые закладки. Злоумышленник был задержан с поличным оперативными сотрудниками Управления при поддержке спецподразделения Росгвардии.

Согласно результатам экспертизы, изъятое у него вещество является синтетическим наркотическим средством общей массой 480 граммов.

По ходатайству следователя, Центральным районным судом г. Барнаула в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года жителя Барнаула, который являлся оптовым курьером-закладчиком, задержали сотрудники отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю. В арендуемой квартире у подозреваемого 1997 года рождения изъяты синтетические наркотики общей массой почти полтора килограмма, упаковки и фасовки, банковские карты, денежные средства, сотовые телефоны.

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