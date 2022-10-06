Бангкок, 6 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Количество погибших в результате стрельбы в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда возросло до 34. Об этом 6 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Кроме того, указывается, что также в это число входит 22 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший полицейский, устроивший стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в северо-восточной таиландской провинции Нонгбуалампху, был уволен из правоохранительных органов за употребление наркотиков.