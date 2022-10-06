Москва, 6 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» создаст региональные отделения партии на территории Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также партия определит ответственных депутатов, поддерживающих связь с избирателями четырёх новых субъектов РФ.

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В новых субъектах полноценно должна заработать наша вся инфраструктура, и партийная в том числе, отметил председатель партии «Единая Россия» на заседании Генерального совета.

«В повестке сегодня — создание в каждом из новых субъектов региональных отделений. Рассмотрим кандидатуры их секретарей, сформируем оргкомитеты для решения оперативных вопросов. Всё это — не пустая формальность. От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберём, будет во многом зависеть успех всей работы. И конечно реализация партийных проектов, и народной программы. В значительной мере даже успех интеграции. И конечно продолжение гуманитарной миссии «Единой России», и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях», — сказал Дмитрий Медведев.

Ещё один пункт повестки дня — закрепление депутатов Государственной Думы, поддерживающих связь с избирателями четырёх новых субъектов РФ.

«Многие наши товарищи уже давно там работают. И даже не только с начала спецоперации, а гораздо раньше. Но этот процесс нужно упорядочить, ведь довыборов в Госдуму не будет, нижняя палата остаётся неизменной до следующего цикла. Поэтому интересы новых регионов тем не менее должны быть там представлены», — уточнил председатель партии.