Москва, , 11:46 — REGNUM Россия продолжит освобождать территории бывш. УССР, всё ещё занятые неонацистами. Об этом сегодня, 6 октября, заявил председатель «Единой России» и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

По его словам, Россия уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите российских граждан и территорий, поставленные президентом РФ, будут непременно достигнуты.

«Что бы ни пытались предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, доверивших нам свою судьбу», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад через киевский режим пытается ослабить и уничтожить Россию, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

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