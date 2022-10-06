Кызыл, 6 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Туве вынесен приговор по делу о получении взятки с вымогательством в крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По данным следствия, начальник управления автодороги М-54 «Енисей» через посредника вымогал взятки от гендиректора компании ДЭП №367 за стабильную оплату выполняемых работ по госконтракту. В результате за два года чиновник получил 2,3 млн рублей.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике перед судом предстал руководитель Информационного центра туризма Тувы за получение крупной взятки.

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