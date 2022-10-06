6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение The New York Times о том, что киевский террористический режим причастен к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.

Оксана Переможенко, , 12:56 — REGNUM Киевский террористический режим причастен к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, считает американская разведка. Об этом 5 октября сообщает The New York Times.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В издании отметили, что в соответствии с заявлениями официальных лиц Соединенных Штатов Америки американская сторона в организации убийства участия не принимала — не предоставляла никакой разведывательной информации и никакой иной помощи Киеву не оказывала. Более того, как сообщает американское СМИ, официальные лица Штатов утверждают, что заранее не знали об операции, а если бы представители киевского режима поинтересовались мнением США, то американская сторона была бы против.

Американское СМИ отмечает, что «хотя Россия не отомстила конкретно за это убийство, Соединённые Штаты обеспокоены тем, что такие атаки… могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным чиновникам» киевского режима.

Сообщение The New York Times обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что США фактически признали, что являются кураторами киевского режима. Также иные задались вопросом, не «сливает» ли Америка Киев. Были и те, кто добавил, что США также указали на то, что киевский режим является страной-террористом, которую Штаты финансируют.

«Ну-ну, конечно… Газопровод они не трогали, Дугину убили без их ведома. Скоро скажут, что и оружие без их ведома поставляют [киевскому режиму]… Прям белые и пушистые. Чуют гады поражение, задний ход дают потихоньку… Недолго осталось, видно, Зеленскому», — отметила Наира.

«Это как раз доказывает то, что американцы курируют действия [Киева]. Чёрным по белому признались», — отреагировал Артур Н.

«То есть подтверждают, что [киевский режим] — страна-террорист? И значит, что США спонсируют террористов, получается, тоже признали», — пишет Павел Эдуардович.

«То есть кураторство уже никто даже не скрывает», — задумалась Elen.

«Началось… первый звоночек! Скоро многое окажется сделанным без ведома кураторов…» — добавила Natalia I.

«Так это слив [Киева] идёт…» — прокомментировал Х.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За укус бешеной собаки отвечает её хозяин», — отреагировал Станислав.

«При том, что бешеная собака без намордника и поводка и действовала по команде «фас», — ответила Станиславу Irina.

«Кто-нибудь видел нимб над Америкой и ангельские крылья у велодеда (Байдена. — О. П.)? Вот и я не видел, а, по мнению New York Times, всё это есть», — иронизирует Ден К.

«Американский намёк на то, что у них теперь развязаны руки на устранение клоунов из киевской хунты, когда им это будет нужно, и валить это на Россию. Зеле стоит сильно напрячься», — порекомендовал Андрей Н.

«Кажется, [киевский режим] сдают их союзнички», — добавила Juliya S.

«США, переводя стрелки на [киевский режим], совсем забыли упомянуть в данном контексте также и Великобританию, так бы выглядело хоть чуток правдоподобнее», — пишет Igor Z.

«Ага, без их разведки [представители Киева] сами всё провернули», — с сарказмом добавила Эльза.

«В сущности, американцам плевать на [киевский режим]. Они просто считают, что эту страну можно использовать как оружие против России», — комментирует Христофор Н.

«Это что? Месть за несогласованную заявку в НАТО? Или начало слива [киевского режима]?» — недоумевает Анна.

«Так, ближе к зиме ждём от The Times и The Washington Post [статьи] с заголовками «На [территории б. УССР] существуют нацисты», «Россия на самом деле проводила спецоперацию, а не вторжение», «КНДР — милая страна, производящая петарды и хлопушки, хотела порадовать своими достижениями Японию», — иронизирует Vlad.

«Итог: США — спонсор терроризма», — подытожил Петр Д.