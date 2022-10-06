Москва, , 11:45 — REGNUM Россия незамедлительно начинает процесс правовой интеграции с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом на заседании генерального совета партии «Единая Россия» заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«С принятием новых земель в состав России незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти», — сказал Медведев.

Он также анонсировал внедрение российских стандартов в социально-экономической сфере.