Москва, 6 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Россия незамедлительно начинает процесс правовой интеграции с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом на заседании генерального совета партии «Единая Россия» заявил председатель партииДмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«С принятием новых земель в состав России незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти», — сказал Медведев.

Он также анонсировал внедрение российских стандартов в социально-экономической сфере.