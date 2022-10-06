София, , 11:44 — REGNUM Министерство обороны Болгарии отозвало свою подпись под крупным контрактом с сетью местных компаний на поставку продовольствия для болгарской армии. Об этом 6 октября сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, причиной отмены сделки стало «плохое качество продуктов и несоответствие ряда овощей, фруктов и мяса требованиям действующих стандартов».

Согласно другой информации, эксперты болгарского оборонного ведомства не смогли в оговоренные сроки осуществить необходимую проверку.

Как ожидается, в ближайшее время действующий глава минобороны страны Драгомир Заков объявит новый тендер на снабжение вооруженных сил.

«Нехватка продовольствия создаст риск того, что армия не сможет выполнять поставленные оперативные задачи», — говорится в документе минобороны Болгарии.