Владикавказ, , 11:44 — REGNUM На пункте пропуска «Верхний Ларс» перестали работать выездные бригады военкоматов. Необходимость в их присутствии на границе с Грузией отпала, так как очереди из желающих выехать из России уже нет. Об этом сообщил 5 октября заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс»

По его словам, всего на границе с Грузией было выдано более 200 повесток.

Напомним, на пограничном пункте пропуска через государственную границу РФ «Верхний Ларс» с 27 сентября работал выездной мобилизационный пункт военкомата. Таким образом власти региона решали проблему увеличившегося в несколько раз потока желающих выехать за пределы России на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Кроме того, власти РСО-Алании запретили въезд в республику автомобилей, зарегистрированных не в республике, а также пеший переход границы. После принятия этих мер ситуация на КПП стала улучшаться.

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