Луганск, 6 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. ВС России совместно с бойцами Росгвардии за сутки уничтожили в Луганской Народной Республике более 20 боевиков ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За сутки на территории Луганской Народной Республики при участии бойцов Росгвардии уничтожено более 20 боевиков, танк, самоходная артиллерийская установка, а также восемь единиц специальной автомобильной техники», — сообщили в Росгвардии.

Кроме того, в ходе поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили склад боеприпасов ВСУ. Изъято 13 артиллерийских снарядов, 25 ручных гранат, более 640 выстрелов к гранатометам, 26 кг взрывчатки и свыше 12 тыс. патронов.