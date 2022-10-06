Бангкок, 6 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Бывший полицейский, устроивший стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в северо-восточной таиландской провинции Нонгбуалампху, был уволен из правоохранительных органов за употребление наркотиков. Об этом 6 октября сообщает местный телеканал Thai PBS.

Цитата из х/ф «T2: Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

Отмечается, что 34-летний сержант полиции Таиланда в отставке Панья Кхамрап, как считают правоохранители, во время совершения преступления мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Также указывается, что подозреваемый скрылся с места стрельбы на своём автомобиле-пикапе и был объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 32 человек, многие из которых — дети, погибли из-за стрельбы, произошедшей в детском центре на северо-востоке Таиланда.