Москва, , 11:41 — REGNUM В силу разных причин за последние 30 лет инфраструктура городского электротранспорта в отдельных регионах России пришла в упадок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в период с 1995 года в 20 городах было закрыто движение электротранспорта. В Старом Осколе и Камышине было прекращено уже начатое строительство троллейбусных линий, пояснил министр.

«Развернутая длина трамвайных путей с 1995 года сократилась более, чем на 20% с почти 7 тысяч до чуть более 5 тысяч километров. Развернутая длина троллейбусных линий, если не учитывать сокращение троллейбуса в Москве, относительно 1995 года сократилось на 8%, а в парках трамвайных вагонов сократился на 43%. Схожие цифры и по троллейбусному парку», — сказал Савельев.

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