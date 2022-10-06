Старый Оскол, Белгородская область, , 11:41 — REGNUM Бывший сотрудник полиции пытался похитить миллион рублей у жительницы Старого Оскола Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В марте 2022 года полицейский участвовал в качестве специалиста в составе следственно-оперативной группы при осмотре квартиры пенсионерки. Ему стало известно, что женщина хранит дома миллион рублей. Полицейский на следующее утро купил в магазине лом-гвоздодёр и вскрыл им входную дверь квартиры. Найти деньги он не смог — женщина перепрятала наличность. На месте преступления злоумышленник оставил кассовый чек от покупки лома, по которому его и вычислили коллеги.

Суд назначил виновному один года лишения свободы условно. Приговор ещё не вступил в законную силу.