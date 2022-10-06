Москва, 6 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» примет самое активное участие в интеграции новых субъектов РФ, все положения ее народной программы будут распространены на новые регионы, отметил председатель партии на заседании Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в Москве в четверг, 6 октября.

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Уже на следующей неделе стартует серия мероприятий, посвящённых вопросам интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, отметил Дмитрий Медведев.