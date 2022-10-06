Благовещенск, , 11:46 — REGNUM Незаконную миграцию за деньги организовали три жителя Благовещенска Амурской области. Они брали деньги за оформление подложных документов для иностранцев, которые не могли сдать экзамен по русскому языку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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За «помощь» в сдаче экзаменов амурчане брали по 13,5 тыс. рублей с человека. Иностранцам заранее раздавали ответы на вопросы, которые им будут задавать, и объясняли, как произносить русские слова. На предприимчивых граждан вышел сотрудник УФСБ России, предложивший им заплатить 65 тыс. рублей за фиктивные результаты проверки знаний языка для пятерых граждан.

Амурчане приговорены в 2,5-3 годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске трое мужчин зарабатывали, оформляя фиктивные разрешения на въезд в Россию для граждан иностранных государств. От каждого мигранта они получали по 2,5 тыс. рублей. Их дело передано в суд.