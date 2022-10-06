Южно-Сахалинск, , 11:41 — REGNUM Россия будет защищать свои новые территории — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом на открытии Международной межпартийной конференции «Единой России» под названием «Экологическая политика и устойчивое развитие» заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Воссоединение Херсонской и Запорожской областей с Россией © ИА REGNUM

«Хочу искренне поздравить всех вас, нас граждан нашей страны с историческим событием, которое теперь закреплено на уровне всех нормативных решений. А именно с вхождением в состав нашего государства Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — цитирует Медведева пресс-служба партии.

По его словам, голосование на референдумах на указанных территориях «прошло в строгом соответствии с международным правом».