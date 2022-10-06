В Мариуполе могут возобновить крупное производство неона
Мариуполь, ДНР, 6 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На территории Мариуполя планируется возобновить производство неона. Об этом 6 октября сообщили в минпромторге Донецкой Народной Республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мариуполь
В министерстве рассказали о планах возобновить крупнейшее производство неона на предприятии «Ингаз» в Мариуполе.
Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР ведут переговоры с крупными российскими торговыми сетями о начале работы на территории республики.